الخوجة: ليبيا لن تكون الوطن البديل لشعوب المنطقة.. وفكرة توطين المهاجرين مرفوضة

أكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد محمد الخوجة، أن ليبيا لن تكون الوطن البديل لشعوب المنطقة.

وقال الخوجة خلال اجتماع يترأسه مع مسؤولين من دول إفريقية للوصول إلى الحلول حول ملف المهاجرين، إن فكرة توطين المهاجرين في ليبيا مرفوضة بشكل قاطع، موضحا أن هذا الرفض شعبي ومن كل المكونات الليبية.

وشدد الخوجة على ضرورة إيجاد فرص عمل لإيقاف هجرة أبنائهم، مبينا أن ليبيا بدأت في إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف أن سوق العمل في ليبيا لم يعد قادرا على استيعاب هذا الكم الكبير من المهاجرين.