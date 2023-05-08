اللافي: طريق الانتخابات مرتبط بنجاح مشروع المصالحة الوطنية

العنوان-طرابلس

قال عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، أن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة يبدأ من نجاح مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدًا عزم المجلس الرئاسي على الاستمرار في استكمال كل مساراته.

جاء ذلك خلال لقاء اللافي، اليوم الإثنين، مع رئيس وأعضاء تجمع ليبيا والانتخابات، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي رحب خلال اللقاء، بأعضاء التجمع مشيداً بجهودهم في دعم خيار إجراء الانتخابات، ومشروع المصالحة الوطنية التي عدّها السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم الأهلي لليبيا وشعبها.

وأكد اللافي عزم المجلس على الاستمرار في استكمال كل مسارات المصالحة الوطنية، معتبرًا أن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة، يبدأ من نجاح هذا المشروع، للعبور إلى مرحلة الاستقرار، وبناء دولة ديمقراطية.

واستعرض أعضاء تجمع ليبيا والانتخابات أمام اللافي، رؤيتهم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في إطار قانوني يكفل تنظيمها ونجاحها، ومقترحاتهم التي تعزز نجاح مشروع المصالحة الوطنية، مشيدين بالنجاح الذي حققه الملتقى التحضيري للمصالحة الذي نظمه المجلس الرئاسي في يناير الماضي.