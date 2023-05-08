الدبيبة يدعو لتسريع عودة فتح الأجواء بين ليبيا وإيطاليا

دعا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية إلى تسريع عودة فتح الأجواء بين ليبيا وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي.

واستغل الدبيبة اجتماعه مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، مساء الأحد، بمناسبة انتهاء مهمته التي طالت لمدة 10 سنوات، للتأكيد على أهمية استمرار تعاون إيطاليا مع المؤسسات الليبية، خاصة في مجال مواصلة عودة الشركات الإيطالية لليبيا، وبدء التحضيرات لملتقى الشراكة الليبية الإيطالية.

وأشاد الدبيبة، خلال الاجتماع، الذي قال إنه استعرض التطورات الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتحديات التي تواجههما في ملف الهجرة غير الشرعية، باستمرار البعثة الإيطالية الدبلوماسية في العمل من ليبيا، دون انقطاع خلال السنوات الماضية.

بدوره، أعلن رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ مساهمات المؤسسات الليبية للمنظمات الدولية والسياسية، تسديد ليبيا المستحقات الدولية المحال إليها من الجهات المحلية العام الماضي. واعتبر، خلال الاجتماع الثاني للجنة، أن انتظام الدولة الليبية في ذلك سيساهم في تطوير التعاون بين المؤسسات الليبية والمؤسسات الدولية.