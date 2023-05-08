انطلاق مؤتمر نقابة العامة للصيادلة

العنوان-طرابلس

انطلقت الإثنين فاعليات اليوم الأول للمؤتمر السنوي للنقابة العامة للصيادلة، الذي تنظمه النقابة العامة للصيادلة تحت شعار «الصيدلي والأمن الدوائي للمجتمع» خلال الفترة من الثامن وحتى العاشر من مايو الجاري، بمشاركة كليات الصيدلة في ليبيا.

وحضر فاعليات اليوم الأول نائب رئيس حكومة الوحدة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، الذي أكد أهمية العمل والتضامن والتعاون في مهنة الصيدلة لتوفير صيادلة قادرين علي أداء المهام المنوطة بهم، من خلال امتلاكهم المهارات الشاملة والمتميزة في العلوم الصيدلية والسريرية خدمةً للمجتمع.

ويهدف المؤتمر إلى إعداد الكوادر المهنية المتخصصة في الممارسة الصيدلانية، وإمكانية المشاركة في التعليم الصيدلي المستمر، بما يخدم المجتمع ويخدم الأمن الدوائي للمجتمع، والخطوات الصحيحة التي يجب أن تتوفر في الصيدلي للظهور بكفاءة عالية ومهارات شاملة باعتباره البوابة الأخيرة للمريض، ودور الصيدلي في الأمن الدوائي للمجتمع الليبي.

ويتضمن المؤتمر ورش عمل متخصصة وحلقات نقاش بمشاركة المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات القطاع العام والخاص، فضلاً عن العديد من الفعاليات التي من خلالها سيجري مناقشة المشاكل والصعوبات، ووضع الحلول لها من خلال الممارسين للمهنة لتوفير الدواء الآمن.