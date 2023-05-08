طرابلس.. ضبط سيارتين مسروقة ومطلوبة على ذمة قضية خـطـف

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن اعضاء التحري بمكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص صباح اليوم الأثنين من ضبط مركبتان آليتان مبلغ عنهما الاولى مسروقة والثانية مطلوبة وشخص مطلوب على ذمة قضيتين جنائيتين كان على متن المركبة الثانية وذلك على النحو التالي :

▪المركبة الأولى نوع هونداي النترا اللون ذهبي مبلغ عنها مسروقة من دائرة مركز شرطة زاوية الدهماني ومعمم عنها من الغرفةالرئيسية بموجب البرقية رقم 465 بتاريخ 10-02-2019 .

▪المركبة الثانية نوع كيا سيراتو اللون رصاصي مبلغ عنها مطلوبة لمركز شرطة عين زارة بتاريخ 10-02-2022 على ذمة قضية خطف والسائق مطلوب أيضا على ذمة 2 قضايا .

اتخذت الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وجاري العمل على تسليم المركبات إلى مراكز الشرطة المختصة فور انتهاء التحقيقات.