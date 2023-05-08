اللافي يتابع مع الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان آخر الاستعدادات لانطلاق حملاتها التوعوية

استعرض وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية ” وليد اللافي ” مع الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان مراحل إعداد خطة الحملة التوعوية الإرشادية للتحري والكشف المبكر على سرطان الثدي.

وبحسب بيان لمنصة حكومتنا عبر “فيسبوك” اطلع ” اللافي ” خلال الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، على الخطوات المتخذة لبدء حملات التحري والكشف المبكر المزمع إطلاقها من الهيئة العامة لمكافحة مرض السرطان خلال الفترة القادمة.

وبدوره، أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية على دعم كافة وسائل الإعلام العمومي بمختلف واجهاتها المرئية والمسموعة والورقية والرقمية لهذه الحملات، وتسخير قدراتها وكوادرها لإنجاحها وانتشارها على أوسع نطاق في كافة ربوع ليبيا.

والجدير بالذكر أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة ” عبدالحميد الدبيبة ” قد أصدر، في نوفمبر الماضي، قرارا بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان لوضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لمكافحة السرطان ومتابعة تنفيذها، واتخاذ الإجراءات لتوطين علاج المرضى بالداخل، وضم كل مراكز السرطان لتكون تابعة للهيئة، وإعداد قاعدة بيانات لتحديد الاحتياجات من الأدوية والأجهزة اللازمة.

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