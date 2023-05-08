لجنة 6+6 تناقش مع السايح الملاحظات الفنية الخاصة بقوانين الانتخابات

عقدت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) المُمثلين لمجلس النواب ومجلس الدولة، اجتماعاً مع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات “عماد السايح” الإثنين بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، وفقا لما أفاد به عبدالله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب.

وبحثت اللجنة مع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات، الملاحظات الفنية للمفوضية حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لأخذها بعين الاعتبار في عمل اللجنة في إعداد القوانين الانتخابية.

وكشف عضو لجنة صياغة القوانين 6+6 عن مجلس الدولة الاستشاري، فتح الله السريري، في وقت سابق، عن عدم خوض اللجنة في شروط الترشح للرئاسة حتى الآن.

وأكد السريري، في تصريح صحفي، أن اللجنة ما زالت تعمل على الانتخابات التشريعية أولا، وهما: مجلسا النواب والشيوخ، قبل الاتفاق بين الأعضاء على الانتخابات الرئاسية.