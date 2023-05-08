جهاز المخابرات الليبية يصدر تنويهاً هاماً بشأن عمل المنظمات الحكومية والدولية والمحلية

أصدر جهاز المخابرات الليبية فرع المنطقة الشرقية تنويهاً هاماً بشأن عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والمحلية.

وجاء في التنويه الصادر عنه، أنه “من خلال متابعة جهاز المخابرات الليبية لسير عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية منها والمحلية ، وكما لا يخفى على أحد ما تسعى إليه تلك المنظمات لتحقيق اجندتها في ليبيا ومنها المعادية لسلامة الوطن والمواطن”.

وأضاف الجهاز “عليه واستنادا على قانون جهاز المخابرات الليبية، فإن جهاز المخابرات سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والامنية الرادعة حيال كل (منظمة أو مؤسسة او هيئة تتلقي دعما ماليا او عينيأ من المنظمات الدولية عند عدم الافصاح عن ذمتها المالية والادارية وعن نشاطها ومشاريعها وعن التحركات المشبوهه للاجانب العاملين بها أو الداعمين لمشاريعها) وذلك للتصدي للأنشطة المعادية والهدامة التي تقوم بها بعض الدول من خلال تلك المنظمات والتى تستهدف الهوية الوطنية والقيم ومبادئ المجتمع الليبي.