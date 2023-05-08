اليونيسف: توفير 55 ألف جرعة من لقاح الحصبة لمناطق الجنوب الليبي

أعلنت منظمة اليونيسف ليبيا عن تأمينها 55,000 جرعة من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية كإستجابة لتفشي الحصبة الحالي في جنوب ليبيا. وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة ..

وبحسب بيان صادر عن المنظمة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت فيه أن اللقاحات وصلت الأسبوع الماضي، وتم تسليمها إلى جهاز الإمداد الطبي استعداداً لإنطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الحصبة والحصبة الألمانية والتي تستهدف المنطقة الجنوبية كمرحلة أولى.

وأضاف البيان أن هذه اللقاحات ستساعد الدعم الذي قدمته اليونيسف ووزارة الصحة لإجراء حملة القضاء على الحصبة في الجنوب، وتستهدف بالتحديد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و6 سنوات.

وتأتي هذه الحملة كجزء من جهود أكبر لمكافحة تفشي الحصبة الحالي ومنع انتشارها إلى أجزاء أخرى من البلاد.