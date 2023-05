قال الناطق باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية “محيي الدين رمضان” إن المنطقة الغربية ستشهد يوم غد الثلاثاء أمطارا غزيرة وسيلانا للأودية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضاف ” رمضان” في تصريح للأحرار أن الأمطار ستصحبها رياح من نشطة إلى قوية بعض الأحيان وستستمر إلى يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في التراجع يومي الجمعة والسبت.

وعن المنطقة الشرقية أوضح “محيي الدين” أن درجات الحرارة تكون مرتفعة مع رياح خفيفة على مدن الساحل ، مؤكدا انخفاضها على المنطقة الجنوبية خاصة على مناطق الجنوب الغربي.

وحذر “محيي الدين” من جريان الأودية جراء الأمطار الغزيرة، منبها إلى عدم الوقوف بالقرب من مواقع سيلانها إلى جانب تحذيره البحارة من الدخول إلى مياه البحر لشدة اضطرابه.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post أمطار غزيرة يوم الثلاثاء وتحذير من جريان الأودية واضطراب البحر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار