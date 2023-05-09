الشبعاني: عدم حضور “السنوسي” للمحاكمة لن يؤثر على مسار العدالة

الوطن|رصد

أكد أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية مجدي الشبعاني أن القضية التي عرض فيها مدير المخابرات السابق عبد الله السنوسي، اليوم على محكمة استئناف طرابلس أمام الدائرة الجنائية الأولى هي ذات القضية التي حكمت فيها محكمة استئناف طرابلس عليه رفقة سيف الإسلام القذافي وعدد من رموز النظام السابق بالإعدام، بتهم التشكيلات المسلحة، وقمع المتظاهرين وغيرها.

وأضاف الشبعاني أن هذه القضايا قد تم الطعن فيها أمام المحكمة العليا، ونقضت، وأعيدت لذات المحكمة، مؤكدًا أنها الآن تتداول من جديد أمام محكمة الاستئناف بدائرة أخرى تطبيقًا لحكم المحكمة.

وأشار أستاذ القانون إلى أن المتهم لم يحضر اليوم رغم وجود مرافعة وتداول، لافتًا إلى أن هذا لا يؤثر في مسار العدالة لأن المحاكمة تسير بشكل إيجابي.

وأكد الشبعاني أن هناك قضية أخرى، وهي قضية مذبحة شهداء بوسليم، والتي أشار إلى أنها تختلف تماما عن هذه القضية التي أجل نظر الحكم فيها لتاريخ 15 مايو من هذا العام.