فريق طبي إيطالي يزور بنغازي اليوم “الثلاثاء” لإجراء فحوصات على مرضى ضمور العضلات

قال مدير مكتب التوعية والإعلام بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية “نسيم النائل” إن الفريق الطبي الإيطالي سيصل اليوم الثلاثاء إلى مدينة بنغازي؛ لإجراء الفحوصات لمرضى ضمور العضلات بالمنطقة الشرقية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أوضح فيها أن الفريق الطبي بدأ في إجراء الفحوصات الطبية على مرضى ضمور العضلات بالمنطقة الجنوبية ب”مستشفى الخضراء العام” بعد وصولهم أول أمس الأحد إلى طرابلس بإشراف جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

وفي السياق، أضاف نائل أن الفريق الطبي الزائر كان قد أجرى كشوفاته الطبية على مرضى الضمور بالمنطقة الغربية خلال اليومين الماضيين.

وأشار نائل إلى أن عدد حالات الضمور المستهدفة من الفحوصات الطبية يصل إلى أكثر من 200 حالة، مضيفا أن زيارة الفريق الطبي الإيطالي إلى ليبيا هي مرحلة أولى لزيارات وفود طبية أخرى بغرض توطين العلاج بالداخل.