أعضاء “تجمع ليبيا” يستعرضون رؤيتهم لإجراء الانتخابات أمام المجلس الرئاسي

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، ظهر اليوم الإثنين، رئيس وأعضاء تجمع ليبيا والانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي، رحب بأعضاء التجمع مشيداً بجهودهم في دعم خيار إجراء الانتخابات، ومشروع المصالحة الوطنية التي تعد السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم الأهلي لليبيا وشعبها.

وأكد عزم المجلس الرئاسي على الاستمرار في استكمال كل مسارات المصالحة الوطنية، معتبراً أن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة، يبدأ من نجاح هذا المشروع، للعبور إلى مرحلة الاستقرار، وبناء دولة ديمقراطية.

واستعرض أعضاء التجمع أمام اللافي، رؤيتهم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في إطار قانوني يكفل تنظيمها ونجاحها، ومقترحاتهم التي تعزز نجاح مشروع المصالحة الوطنية، مشيدين بالنجاح الذي حققه الملتقى التحضيري للمصالحة الذي نظمه المجلس الرئاسي في يناير الماضي.

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