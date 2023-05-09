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“لبحث جاهزية شركات نقل الحجاج”.. اجتماع بين هيئة الحج ووزارة المواصلات المنتهية

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

بحث وكيل وزارة المواصلات في الحكومة منتهية الولاية، مع رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، وبحضور نائب رئيس الهيئة والمكتب القانوني بالهيئة، جاهزية واستعداد شركات الخطوط الجوية الناقلة لحجاج هذا العام.

وناقش الطرفان خلال اجتماعهما، والذي عقد بديوان الهيئة بحضور مندوبي شركات الخطوط، إبرام عقد نقل حجاج هذا العام وجدولة الرحلات.

وتجري الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة اليوم الثلاثاء قرعة حج عام 2023، حيث أنها كشفت في وقتٍ سابق عن أماكن ومواعيد القرعة في جميع المناطق.

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الوطن الليبية

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