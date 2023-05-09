الشحومي: تقرير المركزي يثير علامات استفهام كثيرة

الوطن| رصد

قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، إن تقرير مصرف ليبيا المركزي أشار إلى عجز واضح وكبير في الإيرادات، مايعني عجزا في ميزان المدفوعات، وما يتحصل عليه المركزي من إيرادات هو أقل بكثير من المدفوعات، وحجم ما تم الموافقة عليه من مدفوعات النقد الأجنبي، وهذا الأمر يثير العديد من علامات الاستفهام.

وأضاف إن المركزي ليس معني بنقص الإيرادات، فالمعنيون هما مؤسسة النفط والمصرف الخارجي باعتبارهما من يتم خلالهما وضع الإيرادات فيه، مؤكداً الحاجة الكبيرة لتفسيرات ومعالجات واضحة لهذا العجز، فمؤسسة النفط تخصم قيمة المحروقات التي تم الإشارة لها في التقرير بصفر عند المنبع عن طريق تسويات بين النفط الخام والوقود.

ودعا الشحومي الجهات المعنية لتوضيح ومعالجة حجم دعم المحروقات، والذي يجب أن يتم إنفاقه من الميزانية العامة وليس تحصيلاً عن المنبع عن طريق مؤسسة النفط.