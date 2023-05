شركة الكهرباء الليبية تستكمل أعمال العمرة الجسيمة بمحطة شمال بنغازي

أعلنت شركة الكهرباء الليبية اليوم الاثنين، عن وصول معدات وقطع غيار لمحطة شمال بنغازي لاستكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بالمحطة.

وقال الشركة في بيان إن المعدات وصلت إلى المحطة عبر مطار معيتيقة الدولي لاستكمال أعمال العمرة التي يجري تنفيذها حالياً من قبل شركة “سيمنس” الألمانية.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود المتواصلة والمستمرة التي يقوم بها مـجلس إدارة الشركة للحفاظ على نمط عطائها و زيادة أدائها الإنتاجي.

