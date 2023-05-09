السلطني: يجب احتواء أوضاع البناء العشوائي خارج المخططات الحضرية المعتمدة

الوطن| رصد

بحث رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني، المهندس عبدالحكيم السلطني، خلال اجتماع ببنغازي، مع مدراء الإدارات والفروع، تنفيذ الخطة القصيرة والتعاقد مع المساند الفني لمعالجة العشوائيات والرفع من كفاءة المصلحة وكوادرها.

وأكد السلطني ضرورة احتواء أوضاع البناء العشوائي خارج المخططات الحضرية المعتمدة وإعادة تخطيط المناطق المتضررة عمرانياً لتصحيح أوضاع البناء وتوفير المراكز الخدمية الضرورية للمناطق المتضررة من نتاج هذا البناء، ومعالجة أوجه القصور في التجمعات العمرانية القائمة بما لا يقل عن الحد الأدنى من المعايير التخطيطية، من حيث الطرق الرئيسية والفرعية وممرات المشاة والحدائق ورياض الأطفال والمدارس والمراكز الصحية والتجارية والإدارية وغيرها من الخدمات الاساسية العامة بمختلف مستوياتها التخطيطية.