الحويج يحظر استيراد الأدوية والمنتجات الطبية بعد مضي ثلث مدة صلاحيتها

الوطن| رصد

قرر وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية، محمد الحويج، حظر استيراد الأدوية والمنتجات الطبية، بجميع أشكالها وأنواعها، بعد مُضي ثلث مدة صلاحيتها، وتُحسب الصلاحية من تاريخ الإنتاج وبما يكفل في جميع الأحوال بقاء ثلثي صلاحية المنتج وبشرط احتفاظه بسلامته وجودته.

وأشار في القرار رقم 200 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة، إلى أن يتولى جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك وكل الجهات الضبطية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.