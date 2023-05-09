الجهيمي: ستتوقف الرحلات الجوية من وإلى مطار مصراتة 14 يوماً

أعلن المتحدث باسم مطار مصراتة الدولي، سليمان الجهيمي، أن الرحلات الجوية من وإلى المطار، ستتوقف اعتبارا من يوم السبت المقبل حتى 27 مايو.

وقال الجهيمي، في تصريحات صحفية: “التوقف بسبب البدء في صيانة الجزء الأوسط من مهبط المطار، وفيما سبق تمت صيانة الجزئين الأمامي والخلفي من المهبط مع إمكانية تسيير الرحلات الجوية لتوفير مساحة مناسبة للهبوط والإقلاع”.

وأضاف “شركات الطيران لم تعلمنا بخطتها البديلة عند توقف المطار، ولكن من المتوقع تحويل جميع الرحلات إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة، ونسعى إلى الانتهاء من أعمال الصيانة قبل المدة الزمنية المعلنة لاستئناف عمل المطار من جديد وتسهيل إجراءات السفر أمام المواطنين بمدينة مصراتة”.