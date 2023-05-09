ونيس من تركيا: ستأتيكم بشارات سارة من الكريم يوم 15 مايو فعليكم بصدق الدعاء

طالب عضو الاتحاد العالمي للمسلمين ونيس المبروك ، من وصفهم بالصالحين والمستضعفين ومحبي الخبر بالصدق في الدعاء بفوز الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات التركية، والتي سيعلن عن نتيجتها 15 مايو الجاري.

وكتب “المبروك”، منشوراً على حسابه بفيسبوك “ستأتيكم معشر المصلحين والمستضعفين والمحبين للخير؛ بشارات سارة من الكريم البر الرحيم يوم 15 مايو”، مردفًا “هذا ظننا في الله تعالى، فعليكم بصدق الدعاء”.

تجدر الإشارة إلى أنه يتسابق أردوغان على رأس حزب العدالة والتنمية، مع كمال كليجدار أوغلو على رأس حزب الشعب الجمهوري كفرسَي رهان في الانتخابات التركية.

وأوضح تقرير لموقع بي بي سي، أنه لأول مرة منذ 20 عاما يواجه أردوغان احتمال الخسارة!! حتى في معقله القديم طرابزون، من المتوقع أن يتراجع الدعم الذي كان يتحصل عليه الرئيس المنتهية ولايته.

وأوضح التقرير أن شعبية أردوغان تأثرت بعوامل عدة بينها نهجه الاقتصادي، وفضائح فساد، فضلاً عن تعامل حكومته مع الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي، ناهيك عن شعور متنامٍ بأن أردوغان بدأ يفقد بريقه.

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