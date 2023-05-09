الدغيس: فيروس كورونا أصبح مثل الأنفلونزا

أكد نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إبراهيم الدغيس، أن “فيروس كورونا أصبح أشبه بفيروس الإنفلونزا، ويمكن التعايش معه والوقاية منه باللقاحات”.

وقال الدغيس في تصريح صحفي إن “ليبيا تشهد استقرارًا وبائيًا بفيروس كورونا منذ فترة، وتقارير مركز مكافحة الأمراض تُسجل أعداد بسيطة جدًا من المصابين”.

وتابع أن “جائحة كورونا لا تزال موجودة، ولكن قيود التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، هي التي انتهت”.

وأردف أن “وباء كورونا كان درسًا في كيفية التعامل مع الأمراض والاستعداد لمجابهته والتوعية به، والاستفادة من الأخطاء التي وقعنا بها سابقًا”.

وختم الدغيس موضحًا، أن “وجود اللقاحات كان لها دور في تقليل عدد الإصابات وتخفيف الأعراض أيضًا على الذين أصيبوا بالمرض”.