أمطار جيدة… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الثلاثاء 09؛مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 09 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس متقلب على شمال ليبيا مع رياح قوية, وسقوط أمطار جيدة على مناطق الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية وتكون جيدة إلى غزيرة احيانا هذا اليوم قد تسبب في جريان بعض الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً هذا اليوم تصل سرعتها إلى ( 70 )كم/س وتقل سرعتها تدريجياً من يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تنخفض حيث تكون مابين (16-21)مْ على المناطق الغربية, بينما تتراوح ما بين (24-29)مْ على مصراته- سرت-ابونجيم هذا اليوم وتنخفض بدورها يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على الخليج وسهل بنغازي تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-35)مْ، وتسجل تراجع ملحوظ يوم الغد خاصة على مناطق الخليج وبنغازي.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (27-33)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب وتتكاثر علي أغلب المناطق من يوم الغد.

الرياح: جنوبية شرقية إلي شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلي شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:54)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:11).

.