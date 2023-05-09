الحاجي: نتمسك بأردوغان من أجل التصدي لمشروع الحرب على الإسلام

زعم جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن سبب تمسكهم بدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو رغبتهم في التصدي لمشروع الحرب على الإسلام، بحسب تعبيره.

وقال الحاجي، في منشور عبر «فيسبوك»: “المسمى عالم حر يتدخل في الانتخابات التركية معلناً حرب واضحة على الإسلام باستخدام شعارات كاذبة وبالية، وقاحة المسمى عالم حر، يدعمون السيسي وبسجونه أكثر من 60 ألف سجين سياسي ودعموا تمكين بشار الأسد سفاح سوريا بالبقاء دكتاتور على الشعب السوري الذي بلغ عدد القتلى والمهجرين على يديه ما يزيد عن نصف الشعب السوري”، وفقا لادعائه.

وأضاف “فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية يشنون حملات شرسة ضد أردوغان بالكذب وتزوير الحقائق على شعوبهم وعلى العالم بالخطاب الكاذب والباهث فزاعة «الديمقراطية والدكتاتورية»”، على حد وصفه.

وتابع “الأمر ليس التمسك بأردوغان في شخصه ولكن من الواضح أن البديل سيكون أداة لمشاريعهم في الحرب على الإسلام كما هو الحال في البلاد العربية ومع أمراء الخليج في دور حربهم على الإسلام”، بحسب زعمه.