قرعة الحجاج تبدأ صباح اليوم الثلاثاء في فندق ريكسوس

قال المتحدث باسم هيئة الحج والعمرة “عبدالله العقيلي” إن التجهيزات لإجراء قرعة الحج تبدأ صباح اليوم الثلاثاء في فندق ريكسوس.

وأضاف العقيلي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن السعودية أرجعت هذا العام العدد كما كان في السابق 7800 وليس كما يتداول أن هناك زيادة، وفق قوله.

وأوضح العقيلي أن نص الحجاج سيكونون من المجموعة الأولى للعام 2020ـ2021 المتبقية من المجموعتين وفق ماسمحت به السعودية، والنصف الآخر سيكون لمن يتم اختيارهم اليوم وفق القرعة.

وعن التكاليف، ذكر العقيلي أنه الحكومة إلى الآن لم تتكلم عن تمويل الحج، وأنهم يترقبون تصريحها ، لافتا إلى أن التنازل أو الاستبدال سيكون في أضيق نطاق .

وأشار العقيلي إلى أن التجهيزات والترتيبات مع السعودية مطمئنة وعلى أكمل وجه، نافيا الأخبار التي تداولها بعض المواقع العام الماضي حول فتح باب التسجيل استثناءً، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تسجيل بعد إغلاق المنظومة وإجراء القرعة

