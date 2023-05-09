طقس متقلب على شمال ليبيا.. رياح ترابية نشطة في الشرق وأمطار في الغرب

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تشهد مناطق شمال ليبيا، اليوم الثلاثاء، هبوب رياح نشطة إلى قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، إن الرياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الخليج وسهل بنغازي، لافتًا إلى سقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي.

وأفاد أن الأمطار تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا وتصحبها خلايا رعدية قد تسبب في جريان بعض الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة خاصة على زليتن ومصراتة وتاورغاء وبنى وليد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقال إن درجات الحرارة في شمال غرب ليبيا تكون أقل من معدلاتها، والبحر مضطرب بسبب الرياح القوية على الساحل الغربي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تقل سرعة الرياح تدريجيًا من يوم الغد على المناطق الغربية، ومن المتوقع أن تستقر الأجواء على معظم مناطق ليبيا يوم الخميس.