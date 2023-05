بعد تأجيل محاكمته.. محامي “عبدالله السنوسي” وعائلته يوجهون اتهامات بعرقلة سير المحاكمة

قال محامي رئيس جهاز المخابرات في نظام القذافي عبد الله السنوسي “أحمد نشاد” إن تأجيل جلسات محاكمة موكله تتم خارج إطار سيطرة المحكمة وخارج إرادة المتهمين، مضيفا أن هناك إعاقة لمثول المتهم للمحاكمة.

وقال نشاد عن جلسة أمس الإثنين المتعلقة بأحداث ثورة فبراير، إن الدفاع كان جاهزا وكان بإمكان المحكمة سماع المرافعة والسير في الدعوة التي قد لا تستغرق أكثر من شهر، وفق قوله.

وحمل نشاد النائب العام والسلطات المحتجزة للمتهمين مسؤولية تمادي الدعوة، كون النائب العام هو من ينفذ قرار المحكمة بجلب المتهم إلى الجلسة، موضحا أن غياب السنوسي ومنصور ضو ـ أبرز المتهمين في القضية ـ وعدم جلبهم لـ3 جلسات متتالية، هو الذي يعيق يد المحكمة في الفصل في الدعوة، بحسب قوله.

وأكد نشاد على أن السلطة التنفيذية لم تتدخل في عمل القضاة، لا في فبراير ولا في زمن القذافي، وأن هناك استقلالية للقضاة في أحكامهم، مشيرا إلى أن تدخل السلطة التنفيذية يظهر في الإجراءات المادية التي لا علاقة للقاضي بها، لافتا إلى أن رئيس الدائرة وجه اللوم لعضو النيابة الحاضر باعتبار ما حصل مسؤولية النيابة العامة، وفق قوله.

من جانبها، قالت عائلة عبدالله السنوسي إن وقائع محاكمته منذ أسره وحتى يومنا هذا هي محاكمة غير عادلة لأسباب سياسية ولا تستند على أي أساس قانوني أو أخلاقي، وفق قولها.

ودعت عائلة السنوسي في بيان لها، أن يبتعد الجميع عن تسييس القضية وترك الأمر لنزاهة القضاء.

وأوضحت عائلة السنوسي أنه يعاني من الإهمال الطبي المتعمد وحرمانه من حقوقه الإنسانية والقانونية المتفق عليها دولياً كالسماح للأطباء بمتابعة أمراضه المزمنة والخطيرة والزيارات العائلية المنتظمة وحضوره لجلسات المحاكمة ولقائه بفريق الدفاع الذي منع من زيارته لأكثر من خمس سنوات، حسب البيان.

وحذرت العائلة من أن استمرار الإهمال في تقديم الرعاية الطبية اللازمة له تعني أن قرارا بالقتل البطئ قد اتخذ، وأن إجراءات المحاكمة غير العادلة ليست سوى وسيلة للتمويه على تلك الجريمة، وفق بيانها.

وحملت عائلة السنوسي السلطات المحلية مسؤولية وضعه الصحي، مطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى الاضطلاع بمسئوليتهم تجاه حمايته وتوفير الرعاية الصحية له وضمان محاكمته محاكمة عادلة، بحسب البيان.

يشار إلى أن محكمة استئناف طرابلس أجلت أمس النظر في الدعوى المقدمة ضد رئيس جهاز المخابرات في نظام القذافي عبد الله السنوسي إلى منتصف مايو الجَاري، والذ يمثل أمام المحكمة بقاعدة معيتيقة بتهم تتعلّق بقمع ثورة السابع عشر من فبراير.

المصدر: بيان عائلة عبدالله السنوسي+ قناة ليبيا الأحرار

