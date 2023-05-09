ليبيا.. لجنة (6+6) تستمع لملاحظات المفوضية العليا حول قوانين الانتخابات

استمعت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) الممثلين لمجلس النواب ومجلس الدولة للملاحظات الفنية للمفوضية الوطنية العليا حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وجاء ذلك خلال لقاء، عُقد الإثنين، مع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح اليوم الاثنين بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس.

وبحسب بيان نشره الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، أضاف أن اللجنة بحثت مع السايح الملاحظات الفنية لأخذها بعين الاعتبار في عمل اللجنة في إعداد القوانين الانتخابية.

وفي الثالث من مايو الجاري عقدت لجنة (6+6) اجتماعاً بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، حيث جرى الاتفاق على آلية عمل اللجنة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب إن الاجتماع شهد تقاربا في وجهات النظر، دون مزيد من التفاصيل.