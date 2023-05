ليبيا – استقبل مدير إدارة التدريب التابع لرئاسة أركان المجلس الرئاسي اللواء نوري عبدالغني الشنوك،الأحد، بمقر الإدارة، الملحق العسكري بسفارة تركيا في ليبيا.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لإدارة التدريب التابع لرئاسة الأركان تفعيل التعاون المشترك الليبي التركي في مجال التدريب والدراسة بالأكاديميات والكليات العسكرية التركية وفق الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

Shares

The post مدير إدارة التدريب التابعة للرئاسي يبحث مع المحلق العسكري التركي سبل التعاون في مجال التدريب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية