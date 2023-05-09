الطقس في ليبيا.. متقلب مع رياح قوية وسقوط أمطار جيدة على الشمال

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تعرض مناطق شمال البلاد إلى طقس متقلب مع رياح قوية، وسقوط أمطار جيدة على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة بين 16 و35 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، تتكاثر السحب على معظم المناطق مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية، وتكون جيدة إلى غزيرة أحيانا اليوم قد تسبب في جريان بعض الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا اليوم تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة وتقل سرعتها تدريجيا من الغد.

وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و21 درجة مئوية على المناطق الغربية وتتراوح بين 24 و29 درجة مئوية على مصراتة وسرت وأبونجيم اليوم وتنخفض بدورها غدا.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على الخليج وسهل بنغازي تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و35 درجة مئوية، وتسجل تراجعا ملحوظا غدا خصوصا على مناطق الخليج وبنغازي.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 27 و33 درجة مئوية.

وفي منطقة (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب وتتكاثر على معظم المناطق من الغد والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية وتتراوح درجات الحرارة بين 31 و35 درجة مئوية.