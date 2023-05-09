عميد القره بوللي: لا نعلم الأسباب الحقيقية وراء تأخر صيانة الطريق الساحلي

كشف عميد بلدية القره بوللي محمد البلوط، عن تفاصيل إغلاق مجموعة من شباب حراك المدينة للطريق الساحلي عند الإشارة الضوئية للمدينة.

وقال البلوط، في تصريح صحفي، “قام مجموعة من الشباب بحراك مدينة القره بوللي بإغلاق الطريق الساحلي عند الإشارة الضوئية للمدينة للمطالبة بعدة نقاط منها صيانة الطريق العام المتهالك.

وأضاف أن “عددًا من شباب حراك مدينة القره بوللي قاموا بزيارة المجلس البلدي واجتمعنا معهم رفقة عضوين من المجلس، واستمعنا إلى مطالبهم المشروعة، وأوضحنا لهم إجراءاتنا الإدارية، ومنها صيانة الطريق العام وكيفية متابعتها”.

وأشار إلى أنه “فيما سبق اجتمعنا مع رئيس مصلحة الطرق والجسور، ووزير المواصلات وأوضحنا أهمية صيانة الطريق العام للمدينة في أسرع وقت ممكن لتخفيف المعاناة على أهالي البلدية، كما طالبنا ببناء جسور حديدية أمام المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب، مع ضرورة بناء حواجز خرسانية لتقليل حوادث المرور”.

وأردف أن “المجلس البلدي لمدينة القره بوللي يتابع كامل إجراءاته الإدارية مع مصلحة الطرق والجسور لاختصاصها في صيانة الطرق العامة، ولا يمكن أن يتم تحميل المجلس البلدي التقصير في ذلك”.

وأشار إلى أنه “لا نعلم الأسباب الحقيقة وراء تأخر مصلحة الطرق والجسور في البدء في صيانة الطريق العام رغم إحالة مذكرة لهم بضرورة الإسراع في عمليات الصيانة”.

وختم موضحًا أن “مطالب حراك شباب مدينة القره بوللي مشروعة، لكن الحلول لا تأتي بإغلاق الطرق أمام المواطنين، خاصة أن الطريق العام يستخدمه المواطنون من كافة ربوع ليبيا شرقا وغربا”.