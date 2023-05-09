السفير الفرنسي: لا نتدخل في الشأن الليبي وما نفعله في إطار المجتمع الدولي

أكد سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، على “دعم استقرار ليبيا ووحدتها وسيادتها”.

وقال مهراج في تصريح صحفي، إن فرنسا تدعم “مبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري”.

وأضاف أن بلاده تعمل على دعم “عمل لجنة «6+6» ونطلب منها تعجيل عملها لتصادق كل القوانين الانتخابية التي ينتظرها الشعب الليبي”.

وأردف أن “فرنسا لا تتدخل في الشأن الليبي، لكن كعضو دائم بمجلس الأمن تهتم به، وكل ما نفعله في إطار المجتمع الدولي ودعم باثيلي”.

وأشار إلى أن فرنسا “على اتصال مع المبعوث الأممي وكل الفاعلين في الشأن الليبي”، مرفًا “هدفنا أن يتمكن الشعب الليبي من إجراء الانتخابات لأن هذه رغبته”.

وختم موضحًا أن “إجراء انتخابات كاملة ونزيهة، يجب أن تكون آمنة، وأن يدخل الناخب الليبي مكاتب اقتراح بحرية وأمان”.