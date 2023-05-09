الارصاد توضح بشأن استمرار الامطار الجيدة والغزيرة وتقلبات الطقس وكميات الامطار اليومية

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، استمرار تقلبات الطقس على شمال البلاد مصحوب برياح نشطة إلى قوية أحياناً تصل سرعتها إلى ( 60 )كيلومتر/الساعة مثيرة للاتربة والغبار على مناطق الخليج وسهل بنغازي.

وتوقع التقرير سقوط امطار على مناطق الشمال الغربي تكون جيدة الى غزيرة احيانا تصحبها خلايا رعدية قد تسبب فى جريان بعض الاودية وتجمع المياه فى الاماكن المنخفضة خاصة على (زليتن ومصراتة وتاورغاء وبنى وليد).

وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة تشهد انخفاض ملحوظ حيث تكون اقل من معدلاتها (طقس بارد شبيه بالشتوي على أغلب مناطق الشمال الغربي) والبحر مضطرب بسبب الرياح القوية علي الساحل الغربي.

وبحسب التقرير تقل سرعة الرياح تدريجياً من يوم الغد على المناطق الغربية ومن المتوقع أن تستقر الأجواء على معظم مناطق ليبيا يوم الخميس.

والله اعلــــــــــم.