الدبيبة يكلف «قافلة» للتوعية بشروط الزواج وتيسيره

قام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بتكليف «قافلة» للتوعية بشروط الزواج وتيسيره

وقال بيان صادر عن وزارة الشباب بحكومة الدبيبة: “بمتابعة وزير الشباب فتح الله الزني وصلت قافلة الـ100 اليوم، التابعة لصندوق تيسير الزواج، في يومها الثاني إلى محطتها المستهدفة في بلدية مسلاته”.

وأضاف البيان “أُقيمت محاضرةٌ في كلية الآداب المرقب -بلدية مسلاته – تناولت الجانب الشرعي والجانب الاجتماعي، بحضور مدير عام صندوق تيسير الزواج و عميد بلدية مسلاته وعميد كلية الآداب ومدير مكتب الجهود التطوعية في مسلاته ومدير صندوق تيسير الزواج فرع المرقب، بالإضافة إلى لفيفٍ من الطلبة والمهتمين بالشؤون الاجتماعية والقانونية والشرعية للزواج”.

وتابع “يأتي هذا المشروع امتدادًا لدور الصندوق في الدعم المعنوي للمقبلين على الزواج”.