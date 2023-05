ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي الإثنين، رئيس وأعضاء تجمع ليبيا والانتخابات.

اللافي أشاد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بجهود أعضاء التجمع في دعم خيار إجراء الانتخابات، ومشروع المصالحة الوطنية التي تعد السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم الأهلي لليبيا وشعبها، مؤكداً عزم المجلس على الاستمرار في استكمال كل مسارات المصالحة الوطنية، معتبراً أن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة، يبدأ من نجاح هذا المشروع، للعبور إلى مرحلة الاستقرار، وبناء دولة ديمقراطية.

واستعرض أعضاء التجمع أمام اللافي رؤيتهم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في إطار قانوني يكفل تنظيمها ونجاحها، ومقترحاتهم التي تعزز نجاح مشروع المصالحة الوطنية، مشيدين بالنجاح الذي حققه الملتقى التحضيري للمصالحة الذي نظمه المجلس الرئاسي في يناير الماضي.

Shares

The post اللافي: طريق الانتخابات الحرة والنزيهة يبدأ من نجاح مشروع المصالحة الوطنية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية