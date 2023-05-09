الزواوي: منحنا القضاء فرصة للتدخل بجدول المرتبات والاعتصام يضر بالمواطن

الوطن| رصد

كشف نائب نقيب أطباء مصراتة، فتحي الزواوي، عن أسباب الاحتجاج فيما يتعلق بجدول المرتبات الموحد، مشيراً إلى أنهم تفاجؤوا بجدول المرتبات الموحد لأنه كان العمل خلال 3 سنوات الماضية من خلال التعاقد بالنسبة للعناصر الطبية والطبية المساعدة في ليبيا ومن سنوات على جدول خاص وهو القرار 418 من اللجنة الشعبية العامة سابقاً.

وقال الزواوي في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن العمل الطبي له خصوصية بالأخص أنه يستمر على مدى الـ 24 ساعة وبشكل يومي وفي أيام العطل وكان هناك جدول خاص بالعناصر الطبية والطبية المساعدة وفي مجلس الحكومة السابقة صدر قرار 885 وهو عباره عن تعديل في القرار السابق 418 وتحسين الوضع المادي للعناصر الطبية والعمل عليه منذ حوالي عام وتمت المطابقة للعديد من الجهات والمستشفيات والخدمات الصحية.

وأضاف: “وصلنا لمرحلة التطبيق وتفاجأنا في آخر لحظة يتم تطبيق جدول المرتبات الموحد، لأنه يتكلم على طبيعة أخرى غير طبيعة المستشفيات والعمل الطبي لأن هذا خاص بالموظفين وهو دوام رسمي عادي للموظف والمستشفيات فيها اختلاف حتى بالتصنيف، التصنيف الطبي يختلف عن الدرجات الوظيفية وبعض الاطباء الذين هم استشاريين وحوالي 30 سنة لهم في العمل الطبي تم تصنيفه على درجة ليست درجته وفقد حوالي 50% من مرتبه وهناك علاوات لم يتم احتسابها من جدول المرتبات الموحد”.

وبيّن أن هذه الفئة اعتبرت كأي موظف في الدولة وجميع المميزات سواء طبيعة العمل أو التناوب والذي خارج أوقات الدوام الرسمي وخارج العطلات غير محسوبة لذلك اللوم هو على وزارة الصحة.

ووصف الوضع الحالي لوزارة الصحة بأنه مهزوز، لافتا إلى أنه عند التواصل مع الوزارة تعطي وعود ولم تنفذ أبسطها بالتالي جميعها وعود وهمية وكل مرة يتم التواصل ويتم إعطاء وعود جديدة دون جدوى أو أي اهتمام.

كما علق على موقف النائب العام وقبول الشكوى، موضحاً أن النقابة العامة كلفت محامين مختصين في القضايا وتم إعداد مذكرة في الخصوص ولهذا اليوم وزارة الصحة لم تتواصل مع النقابة العامة أو الفرعية.

وتابع: “بالنسبة لرئاسة الوزراء منذ حوالي 8 أشهر وعدتنا بتنفيذ القرار 885 والذي فيه تصنيف نراه عادل وتفاجأنا عندما تواصلنا مع وزارة المالية التي نضع عليها اللوم لأنه تم تنفيذ الجدول الموحد لأننا لم نرى حتى رسائل رسمية من رئاسة الوزراء أو وزارة الصحة بتنفيذ الجدول الموحد وخاطبنا رئاسة الوزراء من حوالي شهر بالخصوص ونتمنى تدخلهم”.

وأشار إلى أن النقابة ضغطت خلال المدة الماضية من أجل تنفيذ قرار 885 وتم تنفيذ اعتصام جزئي في المستشفيات والمؤسسات الصحية وبعد الجلوس مع رئاسة الوزراء تم فك الاعتصام بناء على الاتفاق على تنفيذ الجدول.

وأكد أنهم سيمنحون القضاء فرصة للتدخل، مبيناً أن الاعتصام سيضر بالمواطن في ظل الوضع الصحي الحالي بحسب تعبيره.