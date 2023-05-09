حمزة: حجم الفساد في وزارة «الطرابلسي» بلغ مؤشرات غير مسبوقة

أكد الناشط الحقوقي، أحمد حمزة، أن حجم الفساد في وزارة داخلية الدبيبة التي يقودها عماد الطرابلسي، بلغ مؤشرات غير مسبوقة.

وقال حمزة في منشور عبر «فيسبوك»: “حجم الفساد في وزارة الدخلية خلال عهد المدعو عماد الطرابلسي بلغ مؤشرات غير مسبوقة وخطيرة للغاية، هذا وصفة الحقيقي نهب ممنهج للمال العام، أين الأجهزة الرقابية، هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة من هذا الفساد المالي الفاضح وليس المحلوظ فقط؟”.

وأضاف “يجب فتح تحقيق شامل في هذا النهب الممنهج للمال العام والنظر في سلامة إجراءات الصرف وأوجه الصرف وفيما صرفت هذه المبالغ المالية؟”.