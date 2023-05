ليبيا – أكد المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية أحمد قذاف الدم،أن الإفراج عن عبدالله السنوسي سيكون له تأثير في قبائل الجنوب التي ما زالت تتربع على النفط والغاز والمياه، قائلاً:” أدعو بهذه المناسبة لأن نتحمل مسؤوليتنا جميعا”.

أحمد قذاف الدم وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، استبعد أن يكون في محاكمة عبد الله السنوسي وأحمد إبراهيم ومنصور ضو أي إيجابية، لافتًا إلى أن وجود كل هذه القيادات كطرف محاور سيضمد جراح ليبيا.

وذكر قذاف الدم أنه تواصل مع كل الحكومات الليبية المتعاقبة وأبلغهم بشكل مباشر بضرورة الإفراج عن القيادات لدورها في قيادة المصالحة.

واعتبر أن مايجري في ملف الأسرى منذ 2011 خارج عن صلاحية ليبيا ويؤكد ذلك تصريحات رؤساء الحكومات وبعض المحسوبين على فبراير بأن الأمر ليس بيدهم.

ولفت إلى أن تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة يؤكد أن الأمر جزء من مخطط إدارة الفوضى الذي تعالج به الأزمة الليبية منذ 2011.

ونوه إلى أن بعض دول مجلس الأمن ما زالت مصرة على تجميد نشاط هذه قيادات النظام،وأنا أحد الذين ما زالوا يخضعون لهذه العقوبات منذ مارس 2011،على حد قوله.

قذاف الدم ختم:”علينا أن نتحلى بالشجاعة وألا نكون حراسا على مصالح الدول الأخرى”.

Shares

The post قذاف الدم: الإفراج عن عبد الله السنوسي سيكون له تأثير بالنسبة لقبائل الجنوب وسيضمد جراح ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية