بوليتيكو: استراتيجية أمريكية جديدة لمواجهة فاغنر في أفريقيا

قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إن توسع المنظمة شبه العسكرية الروسية “فاغنر” في عدة دول أفريقية من بينها ليبيا، دفع إدارة بايدن إلى اتباع استراتيجية جديدة لإخراجهم من المنطقة.

وأوضحت “بوليتيكو” أن الإدارة الأمريكية تضغط عبر مشاركة المعلومات الاستخباراتية الحساسة مع الحلفاء في إفريقيا لثنيهم عن عقد أية شراكات مع المجموعة الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التكتيك ينبه شركاء الولايات المتحدة إلى التهديدات التي تلوح في الأفق.

كما لفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن واشنطن تعزز هذه التكتيكات كجزء من حملة أوسع لمنع موسكو من الحصول على موطئ قدم اقتصادي وعسكري في دول إفريقية، مبينة إن هذا يسلط الضوء على مدى امتداد المواجهة بين واشنطن وموسكو إلى ما وراء أوكرانيا.

المصدر: صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية

