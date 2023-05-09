حكومة الوحدة تعلن تسيير دوريات أمنية على الحدود الليبية التونسية

سيرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، دوريات صحراوية، بالإضافة إلى تفعيل العمل بجميع النقاط والتمركزات الأمنية على طول الحدود (الليبية – التونسية) بمسافة 200 كيلومتر.

وحسب ما أعلنت منصة حكومتنا الرسمية، فإن ذلك يأتي تماشيا مع الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحدود (الليبية – التونسية).

وأوضحت اليوم، أن تفعيل العمل بالنقاط والتمركزات الأمنية يبدأ من منطقة رأس أجدير، مرورًا بالنقاط الأمنية التابعة لقطاع العس.

وتشمل هذه المناطق: (ظهرة الخص، والقازولية، وطويل الرتبة، والبشرية، والقرادية، وبن عفين، والإحيمر، وطويل الظاهر، وأبوالشول، والأبرق، وأبوالشرف، وطويل الجرد، وصولًا إلى نقطة أم الفار وأم الدود والمريقيب).

والأسبوع الماضي، أجرى وفد حكومي ليبي، برئاسة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، زيارة إلى تونس استهدفت متابعة ملفات خدمية واقتصادية وسياسية بين البلدين، في مجالات الصحة والمواصلات والنفط.

وقالت المنقوش عبر حسابها على موقع تويتر، الأربعاء، إن الزيارة استهدفت كذلك تسهيل إجراءات الحركة بالمعابر الحدودية، وإنهاء ملف تشابه الأسماء وتوحيد مواقف بلدينا إزاء القضايا السياسية في المنطقة.

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وأوضحت وزارة الخارجية، أن الوفد الليبي عقد فور وصوله لقاء مشتركًا في مقر وزارة الخارجية التونسية لمتابعة تطورات عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.