هيئة الحج والعمرة تحدد أماكن القرعة بعد اختيار مقرّب من الغرياني رئيساً لها

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، أماكن ومواعيد إجراء القرعة لموسم حج ( 1444)، وذلك بعد اختيار الدبيبة لعبداللطيف عبدالسلام العالم؛ أحد المقربين من الصادق الغرياني، بمهام المدير التنفيذي لهيئة شؤون الحج والعمرة.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية (وال)، الفروع والتنسيقيات التي ستجرى بها القرعة، محددة مكان وزمان إجراؤها على مستوى ليبيا.

وأشارت الهيئة في بيانها أن فروع «بنغازي – تنسيقية ضواحي بنغازي – إجدابيا»؛ ستجرى القرعة بقاعة الأميرة طريق المطار بنغازي. وبالنسبة لطرابلس، فستجرى القرعة بمجمع قاعات ريكسوس. وذلك في تماما الخامسة مساء.

وأوضحت أنه بالنسبة لفروع الهيئة في «الجبل الأخضر – الجبل الأخضر – طبرق – السوق القديم البيضاء»، و«فرع الجنوبية – سبها -مرزق – المسرح البلدي سبها» فستجرى القرعة صباحاً.

وأما «فرع الوسطى -مصراتة – مسرح كلية السياحة – الخمس» فستكون القرعة في قاعة بشير السعداوي بمدينة زليتن، في مدرج المعهد العالي لتقنية الهندسة، وذلك مساءً.

وستجرى قرعة «فرع الغربية -الزاوية- الساحل الغربي» في بيت الثقافة الزاوية. و«فرع الغربية – الجبل الغربي ا-ب» ستجرى في قاعة شهداء غريان. وذلك مساءً.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”، كان قد أصدر قرارًا بتكليف عبداللطيف عبدالسلام العالم، بمهام المدير التنفيذي لهيئة شؤون الحج والعمرة.

وعبد اللطيف العالم يعمل محاضراً بكلية العلوم الشرعية بتاجوراء التابعة لإفتاء طرابلس وهو أحد المقربين من الصادق الغرياني.