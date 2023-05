محامي عبدالله السنوسي: لا يوجد لدينا أي خلفية عن وضع موكلي الصحي

ليبيا – أكد أحمد نشاد محامي رئيس المخابرات الأسبق عبدالله السنوسي،تأجيل النظر في الدعوى المتعلقة بقضية 630/2012 لأحداث فبراير الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق، عبدالله السنوسي، ومنصور ضو، إلى الإثنين المقبل الموافق 15 مايو.

نشاد وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح أن جلسات المحاكمة تعقد في امعيتيقة، وللمرة الثالثة على التوالي لم يتم حضور المتهمين.

وقال نشاد :” لا يوجد لدينا أي خلفية على وضعه الصحي من مدة، وننتظر التواصل معه للاطلاع على أوضاعه والاطمئنان على صحته”.

