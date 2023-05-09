“بن قدارة” يستعرض احتياجات مؤسسة النفط امام لجنة متابعة تنفيذ ميزانية

الوطن | رصد

عقدت لجنة متابعة تنفيذ ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط الاجتماع العادي الرابع لمتابعة تطوير وصيانة خطوط الغاز وزيادة قدرة الإنتاجوأعمال صيانة “مجمع مليتة” والبرنامج التدريبي المعتمد لتطوير الموراد البشرية ومشورعات التطوير للعام 2023.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” عرضاً تفصيلياً للجنة حول صيانة وتحديث خط الغاز( البريفة– مصراتة) المعطل منذعام 2012 والذي تم صيانته ورجوعه للعمل.

وسيساهم هذا الخط في نقل الغاز لمحطات الكهرباء بمقدار 150مليون قدم مكعب قابل للزيادة، وكذلك العمل على تصدير الفائض وإنجازالعمرة الجسيمة لمجمع مليتة والتى أنجزت في وقت قياسي وبكفاءات ليبية بعد أن كانت مؤجلة منذ عام 2014.

وناقش الاجتماع الخطة التدريبية المعدة من قبل المؤسسة للخريجين الجدد الذين تم قبلوهم بالمؤسسة.

كما أكدت اللجنة على أن تكون البرامج التدريبية هادفة وواضحة الأهداف، وتسهم في دفع دماء جديدة للمؤسسة وقطاع النفط.