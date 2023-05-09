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“بن قدارة” يستعرض احتياجات مؤسسة النفط امام لجنة متابعة تنفيذ ميزانية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | رصد

عقدت لجنة متابعة تنفيذ ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط الاجتماع العادي الرابع  لمتابعة تطوير وصيانة خطوط الغاز وزيادة قدرة الإنتاجوأعمال صيانةمجمع مليتةوالبرنامج التدريبي المعتمد لتطوير الموراد البشرية ومشورعات التطوير للعام 2023.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفطفرحات بن قدارةعرضاً تفصيلياً للجنة حول صيانة وتحديث خط الغاز( البريفةمصراتة) المعطل منذعام 2012 والذي تم صيانته ورجوعه للعمل.

وسيساهم هذا الخط في نقل الغاز لمحطات الكهرباء بمقدار 150مليون قدم مكعب قابل للزيادة، وكذلك العمل على تصدير الفائض وإنجازالعمرة الجسيمة لمجمع مليتة والتى أنجزت في وقت قياسي وبكفاءات ليبية بعد أن كانت مؤجلة منذ عام 2014.

وناقش الاجتماع  الخطة التدريبية المعدة من قبل المؤسسة للخريجين الجدد الذين تم قبلوهم بالمؤسسة.

كما أكدت اللجنة على أن تكون البرامج التدريبية هادفة وواضحة الأهداف، وتسهم في دفع دماء جديدة للمؤسسة وقطاع النفط.

الوسوم

احتياجات المؤسسة للتطوير المؤسسة الوطنية للنفط لجنة متابعة تنفيذ ميزانية ليبيا

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الوطن الليبية

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