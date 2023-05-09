ضبط عصابة بنغلادشية يعذبون أشخاصا من جنسياتهم لطلب فدية من ذويهم

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلقاء القبض على ثلاث أشخاص من الجنسية البنغلادشية يقومون بخطف وحجز حرية أشخاص من نفس الجنسية وتعذيبهم وإرسال مقاطع فيديو لأهلهم للحصول على مبالغ مالية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه بعد ورود معلومات لأعضاء التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بتاريخ 1-5-2023م مفادها قيام مجموعة من الأشخاص من الجنسية البنغلادشية بخطف وحجز حرية أشخاص آخرين من نفس الجنسية ويقومون بتعذيبهم وتصويرهم وإرسال مقاطع الفيديو إلى أهاليهم ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وأضافت، أن أعضاء التحري بالمكتب بالتنسيق والتعاون مع أعضاء جهاز دعم الاستقرار لمباشرة التحري وجمع المعلومات الواردة تحصلوا على مقطع فيديو يظهر فيه شخص يتعرض لتعذيب إرساله لأهله.

وتم التواصل من الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو بعد أن دفع أهله مبلغ مالي لخاطفيه وأطلق سراحه ، وبالاستدلال معه أفاد بأن هناك شخص لازال محجوز بنفس المكان الذي كان محجوز فيه وهو منزل يقع بمنطقة أبوسليم.

وتوجه مأمور الضبط وأعضاء التحري لمكان المنزل ووجد شخص مقيد داخله ومتعرض للضرب والتعذيب وتم تحريره وجلبه إلى المكتب، وأفاد بأنه قد تعرض للضرب والتعذيب من قبل أشخاص من نفس جنسيته ومطالبة أهله بدفع مبلغ مالي لإطلاق سراحه.

وألقي القبض على المتهمين وهم المدعو “ش،ش،ز” والمدعو “ع،ش،ح” والمدعو “س،ع،غ” ، وبالاستدلال معهم اعترفوا بواقعة الخطف والتعذيب لأجل الحصول على مبالغ مالية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم رفقة الأوراق لمكتب السيد النائب العام للتصرف.