ليبيا – رأت عضو هيئة الدستور نادية عمران، أن ما تقوم لجنة “6+6” وغيرها من اللجان هو مجرد إضاعة للوقت وخلط للأوراق فلا بعثة الأمم المتحدة ولا الأجسام الموجودة والمتصدرة للمشهد الليبي حاليا ترغب في إيجاد حل من الأساس ولا ترغب في إحداث أي تغيير.

عمران وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” أوضحت أن ما يحدث الآن هو إدارة للأزمة والتلاعب بمصير ملايين الليبيين ولن يكون هناك توافق بين هذه الأطراف واللجان المنبثقة عنها ولن تكون هناك انتخابات أصلا لا تشريعية ولا رئاسية، لذا الأمر يحتاج لحراك شعبي ضاغط لنبذ كل هذه الأجسام.

Shares

The post تعليقًا على اجتماعات لجنة “6+6”..عمران : ما يحدث الآن هو إدارة للأزمة وتلاعب بمصير ملايين الليبيين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية