الدبيبة وشكشك يبحثان “الإنفاق الحكومي” وضمان الشفافية وعدالة التوزيع

الوطن| رصد

بحث رئيس الحكومة المنتهية، عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الإنفاق الحكومي وضمان الشفافية وعدالة التوزيع.

واتفق الدبيبة مع شكشك وكيل الديوان علاء المسلاتي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومته، عادل جمعة، على ضرورة البدء بتنفيذ العطاء العام الخاص بوزارة الصحة المنتهية، والذي تأخر تنفيذه منذ عام 2009، باعتباره أولى خطوات تصحيح أوضاع القطاع الصحي في ليبيا.

كما اتفقوا على البدء في تأهيل الشركات الوطنية القادرة لانطلاق مشروع إنشاء المدارس الجديدة لأهميته، حيث لم يتم إنشاء مدرسة جديدة وفق مواصفات معتمدة منذ 1992.

وبحث المجتمعون، عدداً من الملفات الخدمية والتنموية، أهمها الإنفاق الحكومي وضمان الشفافية وعدالة التوزيع، وآليات تفعيل العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية، وتنفيذ مشروع المدراس الجديدة ودعم الشركة العامة للكهرباء، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها بهدف استقرارالشبكة وزيادة الإنتاج ومواجهة الذروة الصيفية.

وأكدوا ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية، لضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين والحد من الفساد، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في كل الإجراءات والتركيز على برامج الشركة العامة للكهرباء ودعمها لضمان استقرار الشبكة خلال الفترة الصيفية.