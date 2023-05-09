لجنة متابعة تنفيذ ميزانية مؤسسة النفط الليبية تبحث صيانة خطوط الغاز ومجمع مليتة

عقدت لجنة متابعة تنفيذ ميزانية مؤسسة النفط الليبية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع العادي الرابع بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الليبية، إن الاجتماع خصص لمتابعة تطوير وصيانة خطوط الغاز وزيادة قدرة الإنتاج وأعمال صيانة “مجمع مليتة” والبرنامج التدريبي المعتمد لتطوير الموارد البشرية ومشروعات التطوير للعام 2023.

وقدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، فرحات بن قدارة، خلال الاجتماع عرضاً تفصيلياً للجنة حول صيانة وتحديث خط الغاز ( البريقة – مصراتة) المعطل منذ عام 2012 والذي تم صيانته ورجوعه للعمل.

وأشار بن قدارة إلى أن هذا الخط سيساهم في نقل الغاز لمحطات الكهرباء بمقدار 150 مليون قدم مكعب قابل للزيادة، وكذلك العمل على تصدير الفائض وإنجاز العمرة الجسيمة لمجمع مليتة والتي أنجزت في وقت قياسي وبكفاءات ليبية بعد أن كانت مؤجلة منذ عام 2014.

كما ناقش الاجتماع الخطة التدريبية المعدة من قبل مؤسسة النفط الليبية للخريجين الجدد الذين تم قبلوهم بالمؤسسة.

وأكدت اللجنة على أن تكون البرامج التدريبية هادفة وواضحة الأهداف، وتسهم في دفع دماء جديدة للمؤسسة وقطاع النفط.

Trending أعضاء “تجمع ليبيا” يستعرضون رؤيتهم لإجراء الانتخابات أمام المجلس الرئاسي