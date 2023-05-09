المنفي يقيم حفل معايدة في طرابلس بحضور “باتيلي” وعدد من السفراء

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“بحضور باتيلي وعدد من السفراء”.. المنفي يقيم حفل معايدة في طرابلس

أقام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء، حفل معايدة، بمناسبة عيد الفطر بحضور عدد من السفراء والمسؤولين في ليبيا، حيث قدموا التهنئة للرئيس بهذه المناسبة، متمنين السلام والازدهار لليبيا، وأن تعبر البلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، مشيدين في ذات الوقت بجهود المجلس الرئاسي، في إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين.

واستقبل رئيس المنفي، بالقصر الرئاسي بطرابلس، السفراء المعتمدين لدى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باثيلي، بحضور رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، ورئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، ونائبه حسين القطراني، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية، محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة،حسين العائب، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، ووزير الاقتصاد بالمنتهية، محمد الحويج، ووزير النفط والغاز، محمد عون، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بالحكومة المنتهية وليد اللافي.