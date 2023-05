الشريف: في حال استنفذنا ثلث الاحتياط النقدي في سنتين سنصبح مثل فنزويلا

ليبيا – أرجع الخبير الاقتصادي إدريس الشريف سبب وصول العجز في النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي إلى 8,8 مليارات هو وجود إيراد مفقود محجوز عند مؤسسة النفط لم تفصح عنه أو أوجه صرفه.

الشريف وفي تصريحات خاصة لمنصة” أبعاد” أوضح أن مؤسسة النفط تحجز المبالغ لغرض استيراد البنزين والمحروقات لكنها لم تصرح بقيمة المبلغ المحجوز لديها.

وأضاف:” من المستحيل أن نصدر مليونا و250 ألف برميل بسعر يتجاوز 80 دولارا للبرميل للمتوسط وتكون الإيرادات في الربع الأول للعام 3 مليارات دولار كإيرادات مبيعات”.

وتساءل الشريف:” إذا كانت 9 مليارات عجز لأربعة أشهر،فكم سيكون عجر 12 شهرا؟، قائلاّ:” أكيد بأنه سحب من الاحتياطي النقدي لا شك في ذلك”.

وتابع الشريف حديثه:” لنفترض أنه سيسجل العجز النقدي نهاية العام 30 مليارا مع احتمال بقاء سعر النفط والإنتاج على حاله بينما الأسعار تتجه نحو الانخفاض هذا يعني أن ثلث الاحتياطي سيستنفذ في سنتين وسنصبح مثل فنزويلا”.

الشريف أنهى حديثه:” لو كان الشعب الليبي يغتسل بالبنزين صباحا ومساء لا يصل إلى استيراد هذه الكمية”.

