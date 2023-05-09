شرطة سيدي خليفة يلقي القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأغنام في بنغازي

الوطن / متابعات

القى مركز شرطة سيدي خليفة في مدينة بنغازي القبض على تشكيل عصابي من ثلاثة وافدين تشاديين يمتهنون سرقة الأغنام بطريق 17 في سيدي خليفة.

واعترف المتهمون الثلاثة بما نسب إليهم بعدما أوقفهم أعضاء التحريات في مركز الشرطة واتضح دخولهم إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية، حيث جرى إحالتهم إلى النيابة العامة.

و بحسب بيان مديرية أمن بنغازي تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطنين ببلاغات عدة إلى المركز عن سرقة أغنامهم من مزارعهم الواقعة على الطريق، ثم خرج أعضاء التحريات لمعاينة تلك الأماكن، حيث اشتبهوا في ثلاثة تشاديين من سكان المنطقة نفسها .