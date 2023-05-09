العرفي: أعضاء لجنة “6+6” عن مجلس الدولة ينفذون سياسات لمصلحة الإسلام السياسي

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن “لجنة 6+6 ستفشل لعدم تجاوب أعضاء اللجنة المختارين عن مجلس الدولة مع أعضاء اللجنة المنتخبين عن البرلمان”.

وقال العرفي في تصريحات متلفزة أن “أعضاء لجنة 6+6 عن مجلس النواب تم اختيارهم عن طريق الانتخاب، بعكس أعضاء اللجنة عن مجلس الدولة الدين تم اختيارهم عن طريق رئيس المجلس خالد المشري”.

وأشار العرفي أن “أعضاء اللجنة عن مجلس الدولة ينفذون سياسات وأهداف تصب في مصلحة الإسلام السياسي، مؤكدًا أن طريقة اختيارهم للقوانين الانتخابية تهدف لعدم ترشح بعض الأشخاص للانتخابات الرئاسية”.